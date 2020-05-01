Salgın döneminde petshop'larda hayvan satışları arttı

Corona virüs salgınının ardından sosyal yaşam azaldı. Eve kapanan vatandaşların, zor gün dostu, hayvanları oldu. Kedi ve köpek satışı büyük oranda arttı. Tekirdağ'daki bir petshop'ta son bir ayda 50 kedi ve köpek satıldı.

NTV 01.05.2020 - 14:28 | Son Güncelleme : 01.05.2020 - 15:45

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