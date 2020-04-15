Salgın günlerinde hangi suçlar arttı? (Prof. Dr. Sevil Atasoy, NTV'de anlattı)
Corona virüs salgını nedeniyle kadına şiddet, internet dolandırıcılığı ve sahte virüs ilaçlarının satışı suçlarında artış var. NTV İstanbul Haber Müdürü Göktan Bedük, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Adli Tıp Uzmanı Prof.Dr.Sevil Atasoy ile corona suçlarını konuştu.
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NTV 15.04.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 15.04.2020 - 17:37
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