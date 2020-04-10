Salgın için kritik tarih 12 Nisan mı?

Hürriyet gazetesinde bugün dikkat çeken bir haber manşete taşındı. Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi için kritik tarihin 12 Nisan pazar günü olduğuna işaret edildi. Habere göre, eğer o tarihte gerileme görülmezse, ilave tedbirler alınacak.
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NTV 10.04.2020 - 13:51| Son Güncelleme : 10.04.2020 - 15:04
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