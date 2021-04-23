Salgında çocuk olmak (Çocuklar salgın sürecinde en çok neyi özledi?)

Corona virüs salgını belki de en çok çocukları etkiledi. Çocuklar bir seneyi aşkın bir süredir okuldan ve arkadaşlarından uzakta kaldı. Peki bu süreçte minikler en çok neyi özledi? NTV'den Seda Öğretir sordu, çocuklar yanıtladı.

NTV 23.04.2021 - 10:58 | Son Güncelleme : 23.04.2021 - 11:09

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