Salgında kadın gazeteci olmak

NTV muhabiri Melike Şahin, salgında kadın gazeteci olmanın ne demek olduğunu anlattı. Şahin ''Herkes için çok zor bir yılı geride bıraktık. Bizler herkesin uzak durmak isteyeceği yerlere görev gereği gitmek durumundayız. Hem hastaların hem sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesine tanık olduk. Umarım bu zorlu dönemi kısa sürede geride bırakırız'' dedi.
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NTV 08.03.2021 - 11:12| Son Güncelleme : 08.03.2021 - 11:50
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