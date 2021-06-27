Salgında son pazar günü kısıtlaması

Bugün Türkiye genelinde sokak kısıtlamasının uygulandığı son pazar günü. 1 Temmuz itibarıyla corona virüs tedbirlerinin büyük kısmı kaldırılacak, normalleşme adımnları hayata geçirilecek. Son gün kısıtlamaya 81 ilde büyük ölçüde uyuldu. Üniversite sınavına girecekler ise kısıtlamadan muaftı.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 27.06.2021 - 17:12| Son Güncelleme : 27.06.2021 - 17:22
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.