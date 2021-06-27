Salgında son pazar günü kısıtlaması

Bugün Türkiye genelinde sokak kısıtlamasının uygulandığı son pazar günü. 1 Temmuz itibarıyla corona virüs tedbirlerinin büyük kısmı kaldırılacak, normalleşme adımnları hayata geçirilecek. Son gün kısıtlamaya 81 ilde büyük ölçüde uyuldu. Üniversite sınavına girecekler ise kısıtlamadan muaftı.

NTV Haber 27.06.2021 - 17:12 | Son Güncelleme : 27.06.2021 - 17:22

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