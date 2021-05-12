Salgının ''Beyaz Melekleri''

Bugün Dünya Hemşireler günü. Sağlık ordusu içinde en ağır yükü taşıyan hemşireler, salgınla mücadelede aylardır en ön cephede savaştı. Vaka sayılarının düşmesiyle umutlanan hemşirelerin tek bir isteği var, bayramdan sonra güzel günler görmek.

NTV 12.05.2021 - 15:16 | Son Güncelleme : 12.05.2021 - 15:26

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