Salıncakta oturan 2 kadına saldırı

Antalya'da parkta salıncakta oturup sohbet eden iki kadın saldırıya uğradı. Kadınlardan birini darbeden saldırgan çevredekilerin müdahalesine rağmen kaçtı. Darp raporu alan kadınlardan biri saldırgandan şikayetçi oldu.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
NTV Haber 22.06.2022 - 13:22| Son Güncelleme : 22.06.2022 - 15:53
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.