Salıncakta oturan 2 kadına saldırı

Antalya'da parkta salıncakta oturup sohbet eden iki kadın saldırıya uğradı. Kadınlardan birini darbeden saldırgan çevredekilerin müdahalesine rağmen kaçtı. Darp raporu alan kadınlardan biri saldırgandan şikayetçi oldu.

Haberler - NTV Haber 22.06.2022 - 13:22 | Son Güncelleme : 22.06.2022 - 15:53

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