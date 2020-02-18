Şampiyon milli yüzücü Sümeyye Boyacı, hayallerini Yıldırım ailesine anlattı
Son Başbakan ve Eski Meclis Başkanı Binali Yıldırım, evinde Türkiyenin gurur duyduğu bir sporcuyu; Milli Paralimpik Yüzücü Sümeyye Boyacıyı ağırladı. Buluşmada Binali Yıldırımın gelini Seda Yıldırım ile, Sümeyye ile aynı yaşlardaki torunu Sena Yıldırım da vardı. Sohbetin bir bölümüne Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik de telefonla katıldı. İşte o anlar...
18.02.2020 - 11:43| Son Güncelleme : 18.02.2020 - 11:57
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