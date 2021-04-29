Samuray kostümlü virüs uyarısı: ''Sen anlatınca kafamıza girdi şimdi"
Adana'da artan vakalara farkındalık oluşturmak için ‘samuray’ kostümü giyen tiyatro oyuncusu Hüseyin Şen, kentin işlek caddelerinde vatandaşları uyarıp, maske dağıttı. Kentin en işlek caddelerinde dolaşan şen, maske takmadan yürüyen bir genci durdurarak takması için maske verdi. Bu sırada ise gencin, "Virüsten korkmuyorum. Ne korkacağım. Ölümün başımızın üstünde yeri vardır. Sen biraz anlatınca kafamıza girdi şimdi" demesi dikkat çekti.
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NTV 29.04.2021 - 10:57| Son Güncelleme : 29.04.2021 - 11:36
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