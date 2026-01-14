Sanal kumar oynayanların sayısı pandemiden sonra yükseldi

Yeşilay'ın 2025 raporu sanal kumar bağımlılığındaki korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Rapora göre tedavi için merkezlere başvuranların sayısı son dört yılda iki kat artarken kumara başlama yaşı da 15'e kadar düştü.