Sanal kumar oynayanların sayısı pandemiden sonra yükseldi
14.01.2026 15:28
Son Güncelleme: 14.01.2026 15:30
NTV - Haber Merkezi
Yeşilay'ın 2025 raporu sanal kumar bağımlılığındaki korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Rapora göre tedavi için merkezlere başvuranların sayısı son dört yılda iki kat artarken kumara başlama yaşı da 15'e kadar düştü.
