Sancaktepe metrosu 2023’te açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, inşaatı devam eden Sancaktepe-Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattında kaynak törenine katıldı. Yeni metro hattının ilk etabının 2023 yılının Ağustos ya da Eylül aylarında  hizmete girmesi hedefleniyor. (Haber:Korhan Varol Kamera:Cüneyt Ali Horozal)

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