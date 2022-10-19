Sancaktepe metrosu 2023’te açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, inşaatı devam eden Sancaktepe-Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattında kaynak törenine katıldı. Yeni metro hattının ilk etabının 2023 yılının Ağustos ya da Eylül aylarında hizmete girmesi hedefleniyor. (Haber:Korhan Varol Kamera:Cüneyt Ali Horozal)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.