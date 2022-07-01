Sancaktepe’de İETT otobüsü anne ve çocuğuna çarptı

İstanbul Sancaktepe’de ters yönde ilerleyen İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk yaralanırken, anne kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Haberler - DHA 01.07.2022 - 12:19 | Son Güncelleme : 01.07.2022 - 12:28

TÜRKİYE HABERLERİ