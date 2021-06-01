Saniyeler için söktü, bisikletine yükleyip kaçtı

Osmaniye’de gündüz vakti bir evin bahçe kapısını gözüne kestiren hırsız, saniyeler içinde kapıyı söküp çaldı. Bahçede biri olup olmadığını kontrol eden 22 yaşındaki H.Ç. kapının bir kanadını söküp elektrikli bisikletine yükledi. Ev sahibinin ihbarı üzerine polis, mahallede yaptığı arama sonucunda H.Ç.’yi evinde yakaladı. Hırsızlık suçundan kaydı bulunan H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 01.06.2021 - 11:10| Son Güncelleme : 01.06.2021 - 11:22
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.