Saniyeler için söktü, bisikletine yükleyip kaçtı

Osmaniye’de gündüz vakti bir evin bahçe kapısını gözüne kestiren hırsız, saniyeler içinde kapıyı söküp çaldı. Bahçede biri olup olmadığını kontrol eden 22 yaşındaki H.Ç. kapının bir kanadını söküp elektrikli bisikletine yükledi. Ev sahibinin ihbarı üzerine polis, mahallede yaptığı arama sonucunda H.Ç.’yi evinde yakaladı. Hırsızlık suçundan kaydı bulunan H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ntv.com.tr 01.06.2021 - 11:10 | Son Güncelleme : 01.06.2021 - 11:22

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