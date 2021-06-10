Saniyeler içinde 225 bin liralık çantayı çaldı

İstanbul Sarıyer'deki AVM’de bir mağazaya müşteri gibi giren Rus hırsız, saniyeler içinde 225 bin TL değerindeki çantayı çaldı. Mağaza çalışanları bir süre sonra çantanın yerinde olmadığını fark ederek polise haber verdi. Bu hırsızlık olayı araştırılırken Şişli’de benzer bir hırsızlık girişimi yaşanınca polis, iki mağazanın güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Hırsızların 2 Haziran günü Rusya’dan İstanbul'a gelen İvan Fufaev ile Sergei Chernikov oldukları tespit edildi. Rus hırsızların yaşadığı rezidansa düzenlenen baskında, 225 TL değerindeki çanta tavan arasında bulundu. İki hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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ntv.com.tr 10.06.2021 - 11:13| Son Güncelleme : 10.06.2021 - 11:35
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