Şanlıurfa Siverek'te lisede silahlı saldırı anı: Saldırgan okula böyle girdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde elinde tüfekle okula giren saldırganın etrafa ateş açtığı anlar ve okuldaki öğrenciler ile öğretmenlerin kaçışı yer alıyor.