Şanlıurfa'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada "Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir. Depoyu korumakla görevli 9 personelimiz patlama sonucunda yaralanmıştır" denildi.
NTV Haber 13.11.2019 - 23:33| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 23:41
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