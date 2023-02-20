Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması: 2 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'da bir binada doğalgaz nedeniyle meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Deprem sırasında yan taraftaki binanın hasar gördüğü ve patlama yaşanan binanın tedbir amaçlı boşaltıldığı ortaya çıktı. Ancak iş yeri sahibinin dükkanını açtığı ve bazı vatandaşların da tekrar evlerine girdiği belirlendi.

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