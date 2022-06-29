Şanlıurfa'da hasta yakınlarından doktora saldırı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktor sıra bekleme nedeniyle çıkan tartışma sonrası hasta yakınlarınca tekme tokat dövüldü. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen saldırganlar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Karara tepki olarak adliye önünde diplomasını yırtan doktor, mesleği bıraktığını söyledi. Başsavcılık, tutuksuz yargılama kararına itiraz etti.
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