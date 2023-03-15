Şanlıurfa'da sele dayanamayan yolun çöktüğü anlar

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Şanlıurfa'yı bu kez sağanak yağış vurdu. Sel felaketi nedeniyle Hilvan ve Bozova ilçelerini birbirini bağlayan karayolu çöktü. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, suyun gücüne dayanamayarak yarılan yolun, saniyeler içinde suyun içinde kaybolduğu görülüyor.

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