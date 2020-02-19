Şanlıurfa Viranşehir'de silahlı kavga kamerada: 1 ölü, 13 yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba olduğu belirtilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanları yakalamak üzere çalışma başlatıldı. O anlar böyle kaydedildi.
19.02.2020 - 11:54| Son Güncelleme : 19.02.2020 - 12:13
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