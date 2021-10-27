Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa’da husumetli oldukları öğrenilen iki grup yolda karşılaştı. Araçlarından inen taraflar arasında yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken 3 araçta hasar meydana geldi. Kavgada yaralananlar hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Haberler - İHA 27.10.2021 - 04:11 | Son Güncelleme : 27.10.2021 - 04:17

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