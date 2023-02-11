Şanlıurfa'dan ilk bilirkişi raporu: Ciddi malzeme kusurları var
Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalarda inceleme başlatıldı. Bilirkişi heyeti ciddi malzeme eksiklikleri olduğunu tespit etti. Malzemenin kalitesiz, betonun dayanıksız olduğu görüldü. Bilirkişi, "İnşaatlarda en fazla 3 santimetre büyüklüğünde çakıl olması gerekiyorken yumruk büyüklüğünde büyük taşlar gördük" ifadesini kullandı.
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