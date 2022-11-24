Şanlıurfa’nın Karaköprü köyünde bir eğitim savaşçısı
Aysel Ösüz, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde tek derslik okulun tek kadın öğretmeni... Babasını kaybettikten sonra hayatı hep mücadele içinde geçen, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin bursuyla eğitimini tamamlayıp öğretmen çıkan Ösüz, özellikle kız çocuklarının eğitim görebilmesi için büyük çaba sarf ediyor. (Haber:Tuana Çiftci)
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