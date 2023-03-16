Şanlıurfa’nın simgesi tarihi Balıklıgöl, 2 metre yükselip taştı
Sel felaketinin vurduğu Şanlıurfa'da su seviyesi 2 metre yükselen Balıklıgöl taştı. NTV ekibinden Nizamettin Kaplan, çamur rengine dönen Balıklıgöl'deki balıkların durumunu ve gölün eksi haline ne zaman dönebileceğini GAP Balıkçılık Yüksek Mühendisi Mahmut Yüksel ile konuştu. (Kamera:Seyfettin Ay)
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NTV - Anadolu Ajansı - DHA 16.03.2023 - 10:56
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