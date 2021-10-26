Şantiyenin maskotu oldu: 6 aydır her akşam geliyor

Iğdır’ın Gülpınar köyündeki bir taş ocağına 6 aydır her akşam gelen tilki şantiyenin maskotu oldu. İşçilerin verdiği yemekle karnını doyuran tilki giderken yavruları için de yemek almayı ihmal etmiyor. Tilkinin şantiyenin köpeğiyle arkadaş olduğunu anlatan işletmeci Hüseyin Demiray ‘‘Köpeğimiz öldükten sonra da gelmeye devam etti. Şantiyeye her gelişinde hepimizi neşelendiriyor’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 26.10.2021 - 11:08 | Son Güncelleme : 26.10.2021 - 11:22

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