Sapağı kaçırınca TEM Otoyolu'nda geri geri gitti

TEM Otoyolu'nda sapağı kaçıran bir yolcu otobüsünün şoförü faciaya davetiye çıkardı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na giden şoför, Sultangazi mevkiinde sapağı kaçırınca emniyet şeridinde geri geri gitti. Otobüsün muavini de aşağı inerek şoförü yönlendirdi.

NTV 10.05.2021 - 12:18 | Son Güncelleme : 10.05.2021 - 13:18

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