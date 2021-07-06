Saplantılı aşık dükkanı yaktı

Bursa Mudanya'da 42 yaşındaki Fehime Acar’a ait olan giyim mağazası iddiaya göre eskiden yanında çalışan ve kendisine ilgi duyan M.E (67) tarafından kundaklandı. Fehime Acar, küle dönen dükkanını görünce gözyaşlarına boğuldu. Mudanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatırken, şüphelinin yakalandığı öğrenildi.
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NTV 06.07.2021 - 14:31| Son Güncelleme : 06.07.2021 - 14:39
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