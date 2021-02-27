Saplantılı sevgili kabusu yaşattı

21 yaşındaki bir genç kadının hayatı, ayrılmak istediği erkek arkadaşı yüzünden alt üst oldu. İddiaya göre madde bağımlısı olan genç, Elvan Koç'u yüzüne kezzap atmakla ve ölümle tehdit etti. Savcılığa şikayette bulunan genç kadın, yardım istiyor.

NTV Haber 27.02.2021 - 01:39 | Son Güncelleme : 27.02.2021 - 01:49

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