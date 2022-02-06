‘Sarı saçlım, mavi gözlüm’ parolasıyla dolandırdı

İstanbul’da kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlıları dolandıran bir çetenin üyesi kıskıvrak yakalandı. Polis, emekli öğretmen olduğu belirlenen ve ‘sarı saçlım, mavi gözlüm’ parolasını kullanan Ali K.’yı, 65 yaşındaki bir kişinin 27 bin dolar parasını alırken suçüstü yakaladı. Ali K.’nın daha önce de 78 yaşındaki turist bir kadını 600 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı. Kendisini ‘polis memuru Volkan’ olarak tanıtan Ali K., nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, dolandırıcıdan ele geçirdiği yaklaşık 1 milyon Lira'yı sahiplerine teslim etti.
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