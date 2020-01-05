Sarıkamış şehitleri, harekatın 105'inci yılında anılıyor
Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, düzenlenecek yürüyüş için on binlerce vatandaş, Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi. NTV ekibinden Korhan Varol ve Cüneyt Ali Horozal, canlı yayında ayrıntıları aktardı.
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