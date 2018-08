Sarıyer'de at kurtarma operasyonu

25.08.2018 - 12:08

İstanbul Sarıyer'de bir kişi bindiği at ile birlikte denize düştü. Atın sahibi çevredekiler tarafından kurtarılırken denize düşen bir at için olay yerine itafiye ekileri çağrıldı ve at, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. NTV ekibinden Göktan Bedük, canlı yayında o operasyonun ayrıntılarını aktardı.