Sarıyer’de dalgalara kapılan baba öldü, oğlu kayıp
İstanbul Sarıyer’de dün saat 17:00 sıralarında denize giren Muzaffer Erbaş ile 10 yaşındaki oğlu dalgalara kapıldı. Çevredeki vatandaşlar ve cankurtaran, baba oğulun yardımına koştu. Sudan çıkarılan Muzaffer Erbaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 10 yaşındaki Burak Erbaş’ı arama çalışmaları devam ediyor.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
DHA 25.08.2022 - 10:00| Son Güncelleme : 25.08.2022 - 10:15
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.