Sarıyer’de dalgalara kapılan baba öldü, oğlu kayıp

İstanbul Sarıyer’de dün saat 17:00 sıralarında denize giren Muzaffer Erbaş ile 10 yaşındaki oğlu dalgalara kapıldı. Çevredeki vatandaşlar ve cankurtaran, baba oğulun yardımına koştu. Sudan çıkarılan Muzaffer Erbaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 10 yaşındaki Burak Erbaş’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Haberler - DHA 25.08.2022 - 10:00 | Son Güncelleme : 25.08.2022 - 10:15

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