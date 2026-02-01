Sarıyer'de denize düşen araç: Sürücüyü kurtarmak için seferber oldu

01.02.2026 08:38

AA

Sarıyer'de seyir halindeki bir aracın aniden denize düştüğü olayda, çevrede bulunanlar hızla müdahale ederek sürücüyü kurtarmak için çaba gösterdi. Olay anı ve müdahale anları güvenlik kameralarına yansıdı.