Sarıyer'de denize düşen araç: Sürücüyü kurtarmak için seferber oldu
01.02.2026 08:38
AA
Sarıyer'de seyir halindeki bir aracın aniden denize düştüğü olayda, çevrede bulunanlar hızla müdahale ederek sürücüyü kurtarmak için çaba gösterdi. Olay anı ve müdahale anları güvenlik kameralarına yansıdı.
