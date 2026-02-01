Sarıyer'de denize düşen araç: Sürücüyü kurtarmak için seferber oldu

Gece başlayacak sabaha kadar sürecek! İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saatlik elektrik kesintisi (2 Şubat BEDAŞ elektrik kesintisi)

Gece başlayacak sabaha kadar sürecek! İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saatlik elektrik kesintisi (2 Şubat BEDAŞ elektrik kesintisi)

Polisten kaçan araçtan el bombası ve silah çıktı

Polisten kaçan araçtan el bombası ve silah çıktı