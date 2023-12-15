Sarıyer'de kuyumcuya saldırı anı güvenlik kamerasında
İstanbul Sarıyer'de, kuyumcu dükkanına yüzü maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İş yerinin kapalı olduğu saatlerde gerçekleşen saldırıda yaralanan olmazken, cam ve tabelaya 10 kurşun isabet etti. Saldırının ardından şüpheli, geldiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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