Sarıyer'de otobüse binmek isteyen çocuğunu dövdü

İstanbul Sarıyer'de bir kadın, kendisiyle İETT otobüsüne binmek isteyen kız çocuğunu tekme tokat dövdükten sonra, sürükleyerek dışarı attı. Çevredekilerin tepki gösterdiği kadın, "Cezaevine gidiyorum, çocuğu nasıl götüreyim" sözleriyle karşılık verdi.
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DHA 21.07.2022 - 12:05| Son Güncelleme : 21.07.2022 - 12:07
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