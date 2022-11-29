Sarıyer’de sokak köpeğini boğmaya çalışan saldırgan tutuklandı
İstanbul Sarıyer’de sokak köpeğini yere yatırarak boğmaya çalışan saldırgan tutuklandı. Sokak köpeğine Sarıyer Belediyesi ekipleri sahip çıktı ve köpek, rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı. Veteriner hekim Evrim Kubad, köpeğin kalçasında ayrılma olduğunu söyledi ve ‘‘Tedavisi devam ediyor. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız var, adli sürecin tamamlanmasını bekliyoruz’’ dedi. (Haber:Tuana Çiftçi Kamera:Savaş Daldal)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.