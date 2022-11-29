Sarıyer’de sokak köpeğini boğmaya çalışan saldırgan yeniden gözaltında
İstanbul Sarıyer’de sokak köpeğini yere yatırarak boğmaya çalışan ve adli kontrolle serbest bırakılan zanlı yeniden gözaltına alındı. Sokak köpeğine Sarıyer Belediyesi ekipleri sahip çıktı. Köpek, rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı. Veteriner hekim Evrim Kubad, kalçasında ayrılma olan köpeğin tedavi altına alındığını söyledi ve ‘‘Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız var, adli sürecin tamamlanmasını bekliyoruz’’ dedi. (Haber:Tuana Çiftçi Kamera:Savaş Daldal)
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