Sarıyer'de taciz iddiasına dayak

İstanbul Sarıyer'de kaldırımda duran kadını, arkasından gelerek taciz ettiği iddia edilen şüpheli, kadının kocası tarafından tekme tokat dövüldü. Çevredekilerin ayırmak için araya girmesini fırsat bilen şüpheli olay yerinden kaçtı.

Haberler - DHA 22.06.2022 - 12:45 | Son Güncelleme : 22.06.2022 - 13:33

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