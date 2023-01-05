Sarıyer’de yol verme kavgası: Aracın içinden tekme attı
İstanbul Sarıyer’de trafikte seyir halinde olan iki sürücü, yol verme tartışması yüzünden birbirine girdi. Aracından inerek diğer sürücünün kapısını açan sürücü, ona saldırmaya başladı. Araçtakinin tekmeyle karşılık vermesi üzerine devam eden kavgayı vatandaşlar ayırdı.
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