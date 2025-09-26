Şarkıcı Güllü'nün balkondan düşmeden önceki son görüntüsü
Sahne adıyla Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut'un 6'ncı kattaki evinin terasından düşmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şarkıcının terasa çıkmadan hemen önce evin içerisinde görüldüğü, ardından düşme seslerinin geldiği, kızı ile arkadaşının ise çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer aldı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.