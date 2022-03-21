Şarkıyı beğenmeyen müşteri ekmek bıçağıyla saldırdı
İstanbul Ataşehir’deki bir türkü barda sahneye çıkan Azad Doğanay, bir müşterinin istek şarkısını okuyunca başka bir masadaki müşterilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada Doğanay’ın iki kardeşi bıçakla yaralandı. Kavganın şarkıdan çıktığını anlatan Doğanay ‘‘O şarkıdan 10 dakika öncesine kadar o masadakiler de eğleniyorlardı. Şarkıyı okuyunca ekmek bıçağıyla saldırdılar. Darp raporlarımızı aldık, şikayetçi olduk’’ dedi.
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