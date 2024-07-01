Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyan tatilci böyle kurtarıldı

Edirne'de Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyan tatilci, yakınlarının uyarısıyla yapılan aramada yaklaşık 2 mil açıkta uyurken bulundu. Uyandırıldıktan sonra tekneye alınan tatilci, daha sonra kıyıya götürüldü. Kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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