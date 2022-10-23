Satır ve kılıçla önce meslektaşını sonra sokaktakileri tehdit etti
İstanbul Bakırköy’de avukat Levent D., bir elinde kılıç diğer elinde satırla önce meslektaşı Ramazan Erdoğan’ı sonra da sokaktakileri tehdit etti. İddiaya göre, eski bir çalışanının kendisinden alacaklarını istemesi üzerine sinir krizi geçiren Levent D., gözaltına alındı. Saldırgan avukatın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını söyleyen Ramazan Erdoğan ‘‘2-3 ay önce de bir öğrenci yurdunda kızları taciz ettiği iddiası bize ulaştı. Dün akşam da binaya gelip adımı bağırmış. Kendimi güvende hissetmiyorum’’ diyerek tepki gösterdi.
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