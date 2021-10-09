Satırla genç kadına defalarca vurdu

Hatay'da kaydedilen bir görüntü büyük tepkiye neden oldu. Bir kişi elindeki satırla genç bir kadını kovalıyordu. Can havliyle bir iş yerine sığınan kadın yardım istedi. Ancak tavla oynayan grup kılını bile kıpırdatmadı. Saldırgan elindeki satırla genç kadına defalarca vurdu. Kaçan saldırganın kısa sürede yakalandığı, yaralı kadının hayati tehlikesinin olmadığını belirtildi.

Haberler - NTV 09.10.2021 - 15:19 | Son Güncelleme : 09.10.2021 - 15:25

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