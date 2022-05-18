Satırlı, bıçaklı gaspçıyı market çalışanı satırla kovaladı

Adana’da satırlı ve bıçaklı gaspçı, girdiği bir markette kasiyeri tehdit ederek kasadaki paraları istedi. Gaspçının dalgınlığından faydalanan kasiyer de kasa yanındaki satırlardan birini aldı ve gaspçıyı kaçırmayı başardı. Olaydan sonra yakalanan 20 yaşındaki M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberler - İHA 18.05.2022 - 10:39 | Son Güncelleme : 18.05.2022 - 10:56

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