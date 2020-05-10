Savaş altında Anneler Günü

Suriye'deki iç savaşın üzerinden 9 yıl geçti. Ancak hala ne silahlar sustu ne de ölümler durdu... Anneler Günü de buruk geçiyor. Savaş nedeniyle dağılan ailelerden biri de Türkiye-Suriye sınırındaki Atme kampındaki Ali ailesi...
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NTV 10.05.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 10.05.2020 - 13:34
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