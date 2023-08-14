Savaştan kaçtılar, Antalya'ya yerleşip korsan taksici oldular

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası her iki ülkeden de Türkiye'ye yoğun göç oldu. Antalya'ya yerleşenlerin sayısı 100 bini geçti. Rus ve Ukraynalılar,, kayıt dışı işlerde de çalışmaya başladı. Yabancı plakalı araçlarla korsan taksicilik yapanlar,, hatta çekici hizmeti verenler bile var.
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