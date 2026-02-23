Savcı, kadın hakimi vurmuştu. Saldırı sonrasına ait görüntüler çıktı
23.02.2026 16:09
Son Güncelleme: 23.02.2026 16:29
NTV - Haber Merkezi
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın hakim Aslı K.'yi vurmasının ardından adliyede yaşananlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaralı hakimin sedyeyle hastaneye götürüldüğü, savcının da gözaltına alındığı görülüyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.