Savcı, kadın hakimi vurmuştu. Saldırı sonrasına ait görüntüler çıktı

23.02.2026 16:09

Son Güncelleme: 23.02.2026 16:29

NTV - Haber Merkezi

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın hakim Aslı K.'yi vurmasının ardından adliyede yaşananlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaralı hakimin sedyeyle hastaneye götürüldüğü, savcının da gözaltına alındığı görülüyor.