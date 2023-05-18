Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir NTV'de: F-16'lar Türk uçağı olacak
Milli Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, NTV ekibinden Özden Erkuş'un sorularını yanıtladı. Demir, Türkiye'nin uzay projesi kapsamında Kırklareli İğneada'da Uydu Fırlatma Uçuş Merkezi'nin inşaat halinde olduğunu söyledi ve tesisin roketi fırlatmak için artık son hazırlıkları yaptığını ifade etti. Demir, ayrıca Amerikan yapımı F-16 uçaklarının modernizasyonuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.
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